Супрун затролила "слугу народу" Дубінського постом про геморой, фото — Страна

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Екс-очільник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун жорстко потролила нардепа фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського у Фейсбук.

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Сьогодні вона проілюструвала свій традиційний медичний пост фотожабою, головним героєм якої став нардеп. До матеріалу про те, як дати раду геморою, Супрун доклала фото Дубінського з підписом: «Що потрібно знати про геморой».

Найближчим часом повідомлю про успіх в судовому процесі по фейки Дубінського, але поки розповімо про наближену тему — геморой, — розпочала екс-міністр розповідь про те, як дієво позбутися цього поширеного недуга.

Супрун написала, що з гемороєм до лікарів звертаються рідше, ніж насправді хворіють, а ось за запитами в Google у 2017 році він обійшов хвороби, що передаються статевим шляхом.

У травні цього року виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Супрун подала судовий позов проти журналіста телеканалу «1+1» Олександра Дубінського про захист честі, гідності та ділової репутації.

Це сталося після кількох програм каналу «1+1», у який він звинуватив Супрун в тому, що «під виглядом реформ» вона займається «розкраданням і відмиванням бюджетних коштів». Позов Супрун подала до Солом’янського суду Києва.

У своїх матеріалах стосовно мене та міністерства Олександр видає свої судження за факти або створює навколо реальних подій брехливий контекст. Свою брехню він підкріплює або фейковими документами без деталей і коректного посилання на нормативні акти, або документами, які не підкріплюють суть озвучених звинувачень. Кожен з матеріалів — хрестоматійний приклад інструментів пропаганди та маніпуляцій, — писала тоді Супрун.

На початку жовтня журналісти зафіксували факт ганебної поведінки Дубінського у Верховній Раді. Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики пообідав безпосередньо під час пленарного засідання.