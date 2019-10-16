Поновлення Шевчука в КСУ: знаний юрист радить не пускати його в суд, фото — Закон і бізнес

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Рішення про поновлення Станіслава Шевчука на посаді голови Конституційного суду назвав нікчемним та абсурдним за суттю суддя КСУ у відставці, головний експерт групи «Конституційна реформа» Реанімаційного пакету реформ Володимир Шаповал.

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Головна претензія Шаповала до рішення Окружного адмінсуду Києва — невідповідність юрисдикції ОАСК щодо таких справ.

Я на 100% переконаний, що Окружний адміністративний суд, та навіть якби це був Вищий адміністративний суд, таких рішень приймати не може. Це не віднесено до юрисдикції відповідних судів. Існує поняття юрисдикції, тобто сфери, в якій відповідний суд відповідної юрисдикції може приймати рішення, — заявив Шаповал для УНН.

Він вважає, що суд аналогічно може розглянути і скасувати результати голосування за якийсь закон, ухвалений Радою. Шаповал вважає, що суддя, який ухвалював рішення про поновлення є «залежним».

На думку експерта-правника, призначення на посаду не може бути предметом розгляду в судах загальної юрисдикції, яким є адміністративний суд, а КСУ кілька разів заявляв, що йдеться про політико-правові відносини, а не про трудові відносини.

Призначення суддів КСУ, звільнення суддів КСУ — це конституційні процедури, тобто вони за визначенням мають політичне значення, і тому підхід ОАСК, що нібито це є трудовий спір — вибачте, це або дурні, або це зловживання, — заявив Шаповал і назвав рішення юридично нікчемним та абсурдним.

Шевчука звільнили з посад голови КСУ та судді Конституційного суду 14 травня. Підставою став висновок комісії з регламенту та етики. Шевчука звинуватили у «системних та істотних порушеннях», наприклад, «нехтуванні своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді КСУ.

Звільнення сталося напередодні інавгурації президента Володимира Зеленського і її провела новий голова Конституційного суду Наталя Шаптала. У вересні новим головою КСУ став Олександр Тупицький, а 11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва поновив Шевчука. Сьогодні його не пустили в будівлю суду.