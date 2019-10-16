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Поновлення Шевчука: старого нового голову Конституційного суду не пустили на роботу, він позиватиметься в ЄСПЛ, скріншот відео

Пристрасті за Шевчуком: старого нового голову Конституційного суду не пустили на роботу, він позиватиметься в ЄСПЛ (ВІДЕО)

16 жов 2019, 21:15
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Поновлений на посаді голови Конституційного суду Станіслав Шевчук вважає політичним, а не юридичним рішення Конституційного суду щодо розпуску парламенту президентом Володимиром Зеленським влітку 2019 року.

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Про це Шевчук заявив у ефірі «Громадського».

Воно без аргументації. В аргументації суду записано: це конфлікт президента з парламентом, значить це має вирішувати народ України, відповідно до ст. 5 Конституції. Це класичне політичне питання — якщо народ має вирішувати, значить немає критеріїв юридичних, — сказав він.

Старий новий голова КСУ зазначив, що якби очолював Конституційний суд у той час, то відмовив би у розгляді цієї справи.

Сьогодні Шевчук прийшов в Конституційний суд із вимогою допустити його на робоче місце, але його не пустили в будівлю. В інтерв’ю він повідомив, що планує позиватися в Європейському суді з прав людини щодо свого звільнення, але сподівається, що його колишні колеги «одумаються».

Думаю, що в них запал спаде за цей час. Може вибори пройдуть, може колеги зрозуміють, що вони зробили дуже брутальні речі щодо мене, і дійсно, для мене це шок, — заявив Шевчук.

Тим часом в КСУ пояснили сьогодні, чому не пустили Шевчука на роботу попри рішення ОАСК. Суд, мовляв, станом на 16 жовтня ще не отримав рішення Окружного адміністративного суду Києва у справі № 640/8752/19, яке завірене гербовою печаткою, а скорочений і повний тексти рішення відсутні у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Натомість скорочена копія, яку показав Шевчук в КСУ, не була завірена належним чином.

Шевчука звільнили з посад голови КСУ та судді Конституційного суду 14 травня. Підставою став висновок комісії з регламенту та етики. Шевчука звинуватили у «системних та істотних порушеннях», наприклад, «нехтуванні своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді КСУ.

Це сталося напередодні інавгурації президента Володимира Зеленського і її провела новий голова Конституційного суду Наталя Шаптала. У вересні новим головою КСУ став Олександр Тупицький, а 11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва поновив Шевчука.

Джерело: Ракурс


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