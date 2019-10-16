Новини права: Зеленський увів в дію закон про розвантаження роботи Великої палати Верховного суду, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n128173-zelenskyy-uviv-v-diu-zakon-pro-rozvantajennya-roboty-velykoyi-palaty-verhovnogo-sudu.html

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Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої палати Верховного суду та щодо строків повернення адміністративних справ». Його парламент ухвалив в цілому 2 жовтня.

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Цей документ вносить зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства у частині щодо обмеження випадків передачі судових справ на розгляд Великої палати Верховного Суду при оскарженні рішень судів з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції.

У прес-службі глави держави вважають, що ухвалення цього закону допоможе розвантажити роботу Великої палати, оскільки документ унеможливить зловживання правом на оскарження судових рішень. Також це позитивно вплине на дотримання Україною положень ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо забезпечення розумних термінів розгляду справи.

Зміни стосуються строків повернення до суду першої інстанції адміністративних справ після апеляційного та касаційного провадження.

Закон врегульовує питання повернення касаційних справ, зокрема, встановлюється термін 15 днів для усіх видів справ. До кодексів внесено зміни в частині обмеження випадків передачі судових справ на розгляд Великої палати Верховного суду при оскарженні судових рішень з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції.

Нагадаємо, що сьогодні Рада в цілому ухвалила інший закон, який стосується Верховного суду. Під час судової реформи вирішено вдвічі зменшити кількість його суддів.