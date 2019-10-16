Усі закупівлі «Укроборонпрому» переведуть у Prozorro, фото — Армія-інформ

https://racurs.ua/ua/n128172-usi-zakupivli-ukroboronpromu-perevedut-u-prozorro.html

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Державний концерн «Укроборонпром» прийняв нове положення про допорогові закупівлі. Відтепер закупівлі від 25 тис. грн на підприємствах концерну будуть обов’язково проводити через Prozorro. Про таку новацію 16 жовтня повідомила директор департаменту закупівель Концерну Надія Бігун.

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Якщо раніше про закупівлі до 1 млн грн концерн публікував звіти, а закупівлі на допорогових рівнях проводив на закритому майданчику, то до кінця поточного року «Укроборонпром» планує на Prozorro перевести усі підприємства-учасники «Укроборонпрому».

Фахівців департаменту закупівель та закупівельників його підприємств-учасників з жовтня 2019 року розпочали вчити задля подальшого успішного проведення тендерів на Prozorro.

Нагадаємо, що після публікації у березні 2019 року результатів розслідування щодо корупції в «Укроборонпромі» журналістами Bihus.info та після звернень президента Петра Порошенка було порушено 10 кримінальних справ та проведено обшуки у всіх їх фігурантів. За інформацією генерального прокурора України Юрія Луценка була організована схема купівлі у фіктивної структури деталей, за які підприємства концерну розраховувались коштами, після чого ці гроші виводились у готівку та переводились у долари і у такий спосіб фірми уникали сплати податків. Сума збитків, завданих державі через несплату податків, в результаті оборудок у концерні за даними Державної фіскальної служби склала близько 40 млн грн.

Загалом з 2014 року відкрито 480 кримінальних справ через правопорушення на підприємствах концерну «Укроборонпром». Встановлено збитки на суму понад 350 млн грн, з яких підтверджено ревізіями та експертизами суму близько 100 млн грн. Повідомлено про підозру 112 особам (у тому числі шістьом директорам оборонних підприємств та колишньому генеральному директору. Триває кримінальне провадження за 150 кримінальними справами. До суду скеровано 11 проваджень, а також винесено 86 вироків щодо 77 осіб.

4 березня президент Порошенко звільнив заступника голови РНБО України Олега Гладковського. Наприкінці квітня 2019 року з’явилась ініціатива ліквідувати концерн «Укроборонпром» та створити замість нього окремий державний орган з розширеними повноваженнями, якому будуть підпорядковані підприємства-учасники концерну, що дозволить зменшити корупційні ризики в оборонній сфері та ліквідувати значну кількість фірм-«прокладок».