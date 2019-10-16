Все закупки «Укроборонпрома» переведут в Prozorro, фото — Армия-информ

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Государственный концерн «Укроборонпром» принял новое положение о допороговых закупках. Отныне закупки от 25 тыс. грн на предприятиях концерна будут обязательно проводить через Prozorro. О такой новации 16 октября сообщила директор департамента закупок Концерна Надежда Бегун.

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Если раньше о закупках до 1 млн грн концерн публиковал отчеты, а закупки на допороговых уровнях проводил на закрытой площадке, то к концу текущего года «Укроборонпром» планирует на Prozorro перевести все предприятия-участники «Укроборонпрома».

Специалистов департамента закупок и закупщиков его предприятий-участников с октября 2019 года начали учить для дальнейшего успешного проведения тендеров на Prozorro.

Напомним, что после публикации в марте 2019 года результатов расследования о коррупции в «Укроборонпроме» журналистами Bihus.info и после обращений президента Петра Порошенко было возбуждено 10 уголовных дел и проведены обыски у всех их фигурантов.

По информации генерального прокурора Юрия Луценко была организована схема покупки у фиктивной структуры деталей, за которые предприятия концерна рассчитывались средствами, после чего эти деньги выводились в наличные и переводились в доллары и таким образом фирмы избегали уплаты налогов. Сумма ущерба, нанесенного государству за неуплату налогов, в результате сделок в концерне по данным Государственной фискальной службы составила около 40 млн грн.

С 2014 года открыто 480 уголовных дел. Установлен ущерб на сумму свыше 350 млн грн, из которых подтверждено ревизиями и экспертизами сумму около 100 млн грн. Сообщено о подозрении 112 лицам (в том числе шести директорам оборонных предприятий и бывшему генеральному директору. Продолжается уголовное производство по 150 уголовным делам. В суд направлено 11 производств, а также вынесено 86 приговоров в отношении 77 человек.

4 марта президент Порошенко уволил заместителя главы СНБО Украины Олега Гладковского. В конце апреля 2019 года появилась инициатива ликвидировать концерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна, что позволит уменьшить коррупционные риски в оборонной сфере и ликвидировать значительное количество фирм- «прокладок».