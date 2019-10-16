Новости права: Зеленский ввел в действие закон о разгрузке работы Большой палаты Верховного суда, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n128173-zelenskiy-vvel-v-deystvie-zakon-o-razgruzke-raboty-bolshoy-palaty-verhovnogo-suda.html

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Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и по срокам возврата административных дел». Его парламент принял в целом 2 октября.

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Этот документ вносит изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства в части, касающейся ограничения случаев передачи судебных дел в Большую палату Верховного суда при обжаловании решений судов на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции.

В пресс-службе главы государства считают, что принятие этого закона поможет разгрузить работу Большой палаты, поскольку документ сделает невозможным злоупотребление правом на обжалование судебных решений. Также это положительно повлияет на соблюдение Украиной положений ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно обеспечения разумных сроков рассмотрения дела.

Изменения касаются сроков возврата в суд первой инстанции административных дел после апелляционного и кассационного производства. Закон регулирует вопрос возврата кассационных дел, в частности, устанавливается срок 15 дней для всех видов дел. В кодексы внесены изменения в части ограничения случаев передачи судебных дел в Большую палату Верховного суда при обжаловании судебных решений по основаниям нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции.

Напомним, что сегодня Рада в целом приняла другой закон, который касается Верховного суда. Во время судебной реформы решено вдвое уменьшить количество его судей.