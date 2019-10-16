Судебная реформа: председатель Верховного суда Данишевская не понимает, как будет происходить сокращение, фото — скриншот видео

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Председатель Верховного суда Валентина Данишевская не понимает, как будет происходить сокращение этого учреждения, предусмотренное законом о судебной реформе, а также уверена, что сокращение количества судей перегрузит высшую инстанцию ​​Фемиды.

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Об этом она 16 октября рассказала в интервью «Радио Свобода»

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла ряд изменений в законы относительно судейского управления и судоустройства. Их предложил президент Владимир Зеленский. Нововведения изменяют порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей и сокращают количество судей Верховного суда с 200 до 100. Назначение на должности 12 членов ВККС будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. ВРП должен создать комиссию по вопросам добродетели и этики.

Судебная реформа Зеленского может уничтожить независимость судебной системы и чрезмерно перегрузит ее, — заявила 15 октября председатель Верховного суда в Раде. Вчера ей предоставили только минуту для выступления в парламенте.

Данишевская считает, что разрушение судебных органов во время реформ всегда приводит к определенной паузе. Глава Верховного суда вспомнила, что предыдущая реформа начиналась с перезагрузки и тогда ВККСУ не работала девять месяцев, а ВСП — год.

Это не судебная реформа, потому реформе предшествует анализ проблем, определение нескольких альтернатив, а впоследствии улучшение судопроизводства. В нынешнем виде реформы судебна система не сможет предоставить обществу ожидаемые услуги. Накопились обращения и ничего не происходило в судебной системе. Суды потеряли тогда треть сотрудников. Сейчас не хватает 2 тыс. судей, 15 судов закрыты, большинство из них наполнены на треть. Перезагрузка приведет к тому, что люди еще дольше будут ожидать решений, — заявила Данишевская.

По ее словам, после пополнения в мае состава суда ожидалось, что в течение года Верховный суд рассмотрит все дела, которые накопились в нем. Теперь «надежды разрушаются или удаляются».

Данишевская также не понимает, каким образом будет происходить сокращение состава суда. Из 192 судей, которые сейчас работают в нем, надо будет сократить не менее 92.

Теперь надо назначить худших, которые якобы дальше не могут работать. Судью нельзя просто так уволить. Я не могу прогнозировать, как будет происходить выполнение этого закона, — заявила Данишевская.

Она предположила, что часть судей оставят в Верховном суде, а затем Рада примет новый закон об увеличении численности и заполнит суд новыми людьми.

Напомним, что одобрение судебной реформы вызвало критику иностранных институтов. 1 октября в письме к министру иностранных дел Вадиму Пристайко генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сообщила, что законопроект № 1008 предусматривает изменения, которые могут иметь значительные последствия для независимости судебной системы. А посол ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил, что Европейский союз разделяет обеспокоенность Совета Европы.