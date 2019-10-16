Порошенко не явился на допрос в ГБР

Порошенко не явился в ГБР. Фото: Liga.net

https://racurs.ua/n128160-poroshenko-ne-yavilsya-v-gbr.html

Ракурс

Петр Порошенко, бывший президент Украины, в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Loading...

Допрос политика был назначен на 14.00 сегодняшнего дня, но лидер «Европейской солидарности» не пришел в ГБР. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на пресс-секретаря бюро Анжелику Иванову.

Сейчас в ГБР расследуют 12 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко.

В частности, речь идет о производствах относительно прохода кораблей через Керченский пролив в ноябре прошлого года, во время которого украинских моряков захватили россияне, о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода «Кузня на Рыбальском», об уклонении от уплаты налогов в рамках сделки по телеканалу «Прямой», о вмешательстве в работу Апелляционного суда Киева, о возможных нарушениях при подаче представления в Верховную Раду на назначение премьер-министра во время отсутствия коалиции и прочих.

Ранее соратник экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что Порошенко назначили три проверки на полиграфе, однако адвокаты политика утверждают, что он не получал от ГБР никаких документов на этот счет.

Напомним также, что сегодня адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что прокуратура Панамы закрыла дело в отношении экс-президента.