Президент подписал закон о перезагрузке НАЗК. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n128161-zelenskiy-soglasoval-zakon-o-perezagruzke-napk.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал законопроект № 1029 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции».

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Этот документ, который глава государства отметил как неотложный, парламент поддержал 2 октября. Закон 16 октября был «возвращен с подписью от президента». Соответствующая информация отмечена в карточке законопроекта на веб-странице Верховной Рады Украины.

Принятый законопроект предусматривает, что голову НАПК будет назначать и увольнять правительство сроком на четыре года. Глава агентства будет руководить им единолично и может создать своим решением не более чем шесть территориальных органов НАПК, территория деятельности которых может не совпадать с административно-территориальным делением страны.

Также принятый законопроект вносит в закон изменения по предотвращению коррупции. Отныне все назначенные Верховной Радой или президентом силовики, разведчики и чиновники Службы безопасности Украины должны подавать открытые декларации. При этом будут закрытыми декларации обычных оперативников спецслужбы и разведчиков, которые выполняют важные секретные задачи.

Напомним, Верховная Рада 2 октября 237 голосами поддержала в целом президентский законопроект № 1029 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции».