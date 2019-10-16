Президент підписав закон про перезавантаження НАЗК. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n128161-zelenskyy-pogodyv-zakon-pro-perezavantajennya-nazk.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав законопроект № 1029 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції».

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Цей документ, який глава держави відзначив як невідкладний, парламент підтримав 2 жовтня. Закон 16 жовтня «повернуто із підписом від президента». Відповідна інформація відзначена у картці законопроекту на веб-сторінці Верховної Ради України.

Ухвалений законопроект передбачає, що голову НАЗК призначатиме та звільнятиме уряд строком на чотири роки. Очільник агентства керуватиме ним одноосібно й може створити своїм рішенням не більше ніж шість територіальних органів НАЗК, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом країни.

Також ухвалений законопроект вносить до закону зміни щодо запобігання корупції. Відтепер усі призначені Верховною Радою або президентом силовики, розвідники та посадовці Служби безпеки України мають подавати відкриті декларації. При цьому закритими будуть декларації звичайних оперативників спецслужби та розвідників, які виконують важливі таємні завдання.

Нагадаємо, Верховна Рада 2 жовтня 237 голосами підтримала в цілому президентський законопроект № 1029 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції».