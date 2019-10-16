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Ракурс
Запровадження нових правил перетину КПВВ відклали на 30 днів, фото: «Главком»

Зміну правил перетину КПВВ перенесено на 28 листопада

16 жов 2019, 16:34
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Уряд на 28 листопада переніс запровадження нових правил перетину контрольно пропускних пунктів в’їзду-виїзду, розташованих на адмінмежі з тимчасово окупованими територіями.

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Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього засідання Кабміну. Про це повідомляє прес-служба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Раніше постанова уряду «Про затвердження Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій» від 17 липня цього року передбачала, що новий порядок перетину КППВ запрацює з 29 жовтня.

Зазначається, що підставою на перенесення цієї дати на 30 днів стали численні звернення громадян та здійснений аналіз ситуації.

Нагадаємо, восени минулого року на Донеччині було відкрито реконструйований КПВВ «Мар'їнка», в якому зали очікування обладнали системами вентиляції, кондиціонування та обігріву.

Джерело: Ракурс


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