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Введение новых правил пересечения КПВВ отложили на 30 дней, фото: «Главком»

Изменение правил пересечения КПВВ перенесено на 28 ноября

16 окт 2019, 16:34
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Правительство на 28 ноября перенесло введение новых правил пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, расположенных на админграницах с временно оккупированными территориями.

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Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Ранее постановление правительства «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий» от 17 июля этого года предусматривало, что новый порядок пересечения КППВ заработает с 29 октября.

Отмечается, что основанием для переноса этой даты на 30 дней стали многочисленные обращения граждан и проведенный анализ ситуации.

Напомним, осенью прошлого года в Донецкой области был открыт реконструированный КПВВ «Марьинка», в котором залы ожидания оборудовали системами вентиляции, кондиционирования и обогрева.

Источник: Ракурс


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