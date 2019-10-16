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Євробачення: в Україні стартував нацвідбір, до якого не допустять гастролерів у РФ. Фото: Eurovision.tv

Євробачення: в Україні стартував нацвідбір, до якого не допустять гастролерів у РФ

16 жов 2019, 16:16
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Національний відбір на Євробачення-2020 в Україні відбудеться за оновленими правилами: зіркам, які виступали в окупованому Криму та Росії, не допускатимуть до участі в конкурсі.

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Співаки, які мають намір стати представником України на Євробаченні, повинні підтвердити, що не гастролювали на території Росії, окупованого Донбасу чи анексованого Криму з початку російсько-української війни. Про це йдеться в заяві прес-служби «UA: Суспільне мовлення».

Артист чи колектив зобов’язані дати гарантії того, що не брали участі в будь-яких публічних або приватних заходах, які організовувалися державними органами РФ. В’їзд або виїзд із території окупованого Кримського півострова з порушенням законодавства України також завадить кандидатам позмагатися за права представляти нашу країну на Євробаченні.

Оновлені правила для відбору на Євробачення запроваджено після цьогорічного скандалу з учасницею MARUV (справжнє ім’я — Алла Корсун). Співачка перемогла в нацвідборі, але їй відмовили у праві представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі через регулярні виступи у Росії.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що голландське місто Роттердам прийме Євробачення-2020. За право стати містом-господарем музикального фестивалю також боровся Маастріхт.

Джерело: Ракурс


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