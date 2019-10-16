«Спецслужби» бойовиків масово вербують в’язнів, яких передають з окупованих території, фото:

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Серед в’язнів, переданих Києву у 2019 році, контррозвідка в різних регіонах виявила 11 завербованих осіб та ще 20, щодо яких здійснювалися вербувальні підходи.

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що так звані «Міністерства державної безпеки» терористичних псевдореспублік на Донбасі масово вербують громадян, котрих для подальшого відбування покарання передають українській владі з в’язниць, розташованих на тимчасово окупованих територіях.

В’язням створюються навмисні перешкоди для переведення на підконтрольні Києву території, щоб спонукати їх надати письмову згоду на співробітництво.

За свідченнями багатьох з них, терирористи в процесі вербування застосовували заходи фізичного та психологічного тиску, зокрема до цього залучалися «кримінальні авторитети» та інші засуджені. Крім того, їм створювалися нестерпні умови утримання.

За інформацією СБУ, в’язні, які погодилися на співпрацю зі «спецслужбами» бойовиків, мали виконувати завдання на шкоду державні безпеці України як під час перебування за ґратами, так і після звільнення.

Так, один із в’язнів, який відбував покарання у Свердловській виправній колонії № 38 ТОТ Луганської області, повідомив, що після того як через здійснюваний тиск йому довелося погодитися на надання письмової згоди про співпрацю зі «спецслужбой», йому надали псевдонім, були відпрацьовані завдання та канали конспіративного зв’язку.

У СБУ наголошують, що особи, які не здійснили жодних дій для виконання отриманого ними кримінального завдання і повідомили про це органи державної влади, звільняються від відповідальності.

Нагадаємо, у вересні СБУ повідомляла, що російські силовики схопили українського митника й намагалися «вибити» з нього зізнання в контрабанді.