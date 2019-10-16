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«Спецслужбы» боевиков массово вербуют заключенных, которых передают из оккупированных территории, фото:

Боевики передали Украине 11 завербованных заключенных из оккупированных территорий — СБУ (ВИДЕО)

16 окт 2019, 16:09
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Среди заключенных, переданных Киеву в 2019 году, контрразведка в различных регионах обнаружила 11 завербованных лиц и еще 20, относительно которых осуществлялись вербовочные подходы.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что так называемые «Министерства государственной безопасности» террористических псевдореспублик на Донбассе массово вербуют граждан, которых для дальнейшего отбывания наказания передают украинским властям из тюрем, расположенных на временно оккупированных территориях.

Заключенным создаются умышленные препятствия для перевода на подконтрольные Киеву территории, чтобы побудить их предоставить письменное согласие на сотрудничество. По свидетельствам многих из них, террористы в процессе вербовки применяли меры физического и психологического давления, в частности к этому привлекались «криминальные авторитеты» и другие осужденные. Кроме того, им создавались невыносимые условия содержания.

По информации СБУ, заключенные, которые согласились на сотрудничество со «спецслужбами» боевиков, должны были выполнять задачи в ущерб государственной безопасности Украины как во время пребывания за решеткой, так и после освобождения.

Так, один из заключенных, который отбывал наказание в Свердловской исправительной колонии № 38 ТОТ Луганской области, сообщил, что после того как из-за осуществляемого давления ему пришлось согласиться на предоставление письменного согласия о сотрудничестве со «спецслужбой», ему предоставили псевдоним, были отработаны задачи и каналы конспиративной связи.

В СБУ отмечают, что лица, которые не предприняли никаких действий для выполнения полученной ими уголовной задачи и сообщили об этом органам государственной власти, осовобождаются от ответственности.

Напомним, в сентябре СБУ сообщала, что российские силовики схватили украинского таможенника и пытались «выбить» из него признание в контрабанде.

Источник: Ракурс


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