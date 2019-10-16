Евровидение: в Украине стартовал нацотбор, к которому не допустят гастролеров в РФ. Фото: Eurovision.tv

https://racurs.ua/n128158-evrovidenie-v-ukraine-startoval-nacotbor-k-kotoromu-ne-dopustyat-gastrolerov-v-rf.html

Ракурс

Национальный отбор на Евровидение-2020 в Украине состоится по обновленным правилам: звезд, которые выступали в оккупированном Крыму и России, не допустят к участию в конкурсе.

Loading...

Певцы, которые намерены стать представителем Украины на Евровидении, должны подтвердить, что не гастролировали на территории России, оккупированного Донбасса или аннексированного Крыма с начала российско-украинской войны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «UA: Общественное вещание».

Артист или коллектив обязаны дать гарантии того, что не принимали участия в любых публичных или частных мероприятиях, которые организовывались государственными органами РФ. Въезд или выезд с территории оккупированного Крымского полуострова с нарушением законодательства Украины также будет помехой для кандидатов, которые желают побороться за право представлять нашу страну на Евровидении.

Обновленные правила для отбора на Евровидение введены после скандала с участницей MARUV (настоящее имя — Алла Корсун) в этом году. Певица победила в нацотборе, но ей отказали в праве представлять Украину на международном песенном конкурсе из-за регулярных выступлений в России.

Напомним, в августе стало известно, что голландский город Роттердам примет Евровидение-2020. За право стать городом-хозяином музыкального фестиваля также боролся Маастрихт.