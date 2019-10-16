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Евровидение: в Украине стартовал нацотбор, к которому не допустят гастролеров в РФ. Фото: Eurovision.tv

Евровидение: в Украине стартовал нацотбор, к которому не допустят гастролеров в РФ

16 окт 2019, 16:16
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Национальный отбор на Евровидение-2020 в Украине состоится по обновленным правилам: звезд, которые выступали в оккупированном Крыму и России, не допустят к участию в конкурсе.

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Певцы, которые намерены стать представителем Украины на Евровидении, должны подтвердить, что не гастролировали на территории России, оккупированного Донбасса или аннексированного Крыма с начала российско-украинской войны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «UA: Общественное вещание».

Артист или коллектив обязаны дать гарантии того, что не принимали участия в любых публичных или частных мероприятиях, которые организовывались государственными органами РФ. Въезд или выезд с территории оккупированного Крымского полуострова с нарушением законодательства Украины также будет помехой для кандидатов, которые желают побороться за право представлять нашу страну на Евровидении.

Обновленные правила для отбора на Евровидение введены после скандала с участницей MARUV (настоящее имя — Алла Корсун) в этом году. Певица победила в нацотборе, но ей отказали в праве представлять Украину на международном песенном конкурсе из-за регулярных выступлений в России.

Напомним, в августе стало известно, что голландский город Роттердам примет Евровидение-2020. За право стать городом-хозяином музыкального фестиваля также боролся Маастрихт.

Источник: Ракурс


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