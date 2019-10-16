Порошенко не з'явився в ДБР. Фото: Liga.net

https://racurs.ua/ua/n128160-poroshenko-ne-z-yavyvsya-v-dbr.html

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Петро Порошенко, колишній президент України, в черговий раз не з’явився на допит в Державне бюро розслідувань.

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Допит політика був призначений на 14.00 сьогоднішнього дня, але лідер «Європейської солідарності» не прийшов в ДБР. Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на прес-секретаря бюро Анжеліку Іванову.

Зараз в ДБР розслідують 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує Петро Порошенко.

Зокрема, йдеться про справу щодо проходу кораблів через Керченську протоку в листопаді минулого року, під час якого українських моряків захопили росіяни, про можливе ухилення від сплати податків при продажу заводу «Кузня на Рибальському», про ухилення від сплати податків в рамках угоди по телеканалу «Прямий», про втручання в роботу Апеляційного суду Києва, про можливі порушення при поданні до Верховної Ради документів на призначення прем'єр-міністра під час відсутності коаліції та інших.

Раніше соратник екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що Порошенку призначили три перевірки на поліграфі, однак адвокати політика стверджують, що він не отримував від ДБР жодних документів з цього приводу.

Нагадаємо також, що сьогодні адвокат Порошенко Ілля Новіков заявив, що прокуратура Панами закрила справу щодо екс-президента України.