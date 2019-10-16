Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Судова реформа: голова Верховного суду Данішевська не розуміє, як відбуватиметься скорочення, фото — скріншот відео

Данішевська: Не розумію, як відбуватиметься скорочення Верховного суду, реформа його перевантажить

16 жов 2019, 17:02
999

Голова Верховного суду Валентина Данішевська не розуміє, як відбуватиметься скорочення цієї установи, передбачене законом про судову реформу, а також впевнена, що скорочення кількості суддів перевантажить найвищу інстанцію Феміди в країни.

Loading...

Про це вона 16 жовтня розповіла в інтерв’ю «Радіо Свобода»

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила низку змін до законів щодо суддівського врядування і судоустрою. Їх запропонував президент Володимир Зеленський. Нововведення змінюють порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та скорочують кількість суддів Верховного суду з 200 до 100. Призначення на посади 12 членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. ВРП має створити комісію з питань доброчесності та етики.

Судова реформа Зеленського може знищити незалежність судової системи та надмірно перенавантажить її, — заявила 15 жовтня голова Верховного суду у Раді, якій вчора надали тільки хвилину для виступу у парламенті.

Вона вважає, що руйнація судових органів під час реформ завжди призводить до певної паузи. Очільник Верховного суду пригадала, що попередня реформа також починалася із перезавантаження і тоді ВККСУ не працювала дев’ять місяців, а ВРП — рік.

Це не судова реформа, бо реформі передує аналіз проблем, визначенні кількох альтернатив, а згодом покращення судочинства. У теперішньому виді реформи судова система не зможе надати суспільству очікувані послуги. Накопичилися звернення і нічого не відбувалося в судовій системі. Суди втратили тоді третину співробітників. Зараз не вистачає 2 тис. суддів, 15 судів закриті, більшість з них наповнені на третину. Перезавантаження призведе до того, що люди ще довше очікувати рішень, — заявила Данішевська.

За її словами, після поповнення у травні складу суду очікувалося, що впродовж року Верховний суд розгляне усі справи, які накопичилися в ньому. Тепер «надії руйнуються або віддаляються».

Данішевська також не розуміє, у який спосіб відбуватиметься скорочення складу суду. Із 192 суддів, які наразі працюють у ньому, треба буде скоротити щонайменше 92.

Тепер треба призначити гірших, які начебто далі не можуть працювати. Суддю не можна просто так звільнити. Я не можу прогнозувати, як відбуватиметься виконання цього закону, — заявила Данішевська.

Вона припустила, що частину суддів залишать у Верховному суді, а згодом Рада ухвалить новий закон про збільшення чисельності і заповнить суд новими людьми.

Нагадаємо, що схвалення судової реформи викликало критику іноземних інституцій. 1 жовтня у листі до міністра закордонних справ Вадима Пристайка генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич повідомила, що законопроєкт № 1008 передбачає зміни, які можуть мати значні наслідки для незалежності судової системи. А посол ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив, що Європейський союз поділяє занепокоєння Ради Європи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Данішевська: Не розумію, як відбуватиметься скорочення Верховного суду, реформа його перевантажить

Голова Верховного суду Валентина Данішевська не розуміє, як відбуватиметься скорочення цієї установи, передбачене законом про судову реформу, а також впевнена, що скорочення кількості суддів перевантажить найвищу інстанцію Феміди в країни

Юридичні новини
17:02

Зеленський погодив закон про перезавантаження НАЗК

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня підписав ухвалений українським парламентом закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції»

Новини України
16:47
Новини партнерів
Загрузка...