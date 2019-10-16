Судова реформа: голова Верховного суду Данішевська не розуміє, як відбуватиметься скорочення, фото — скріншот відео

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Голова Верховного суду Валентина Данішевська не розуміє, як відбуватиметься скорочення цієї установи, передбачене законом про судову реформу, а також впевнена, що скорочення кількості суддів перевантажить найвищу інстанцію Феміди в країни.

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Про це вона 16 жовтня розповіла в інтерв’ю «Радіо Свобода»

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила низку змін до законів щодо суддівського врядування і судоустрою. Їх запропонував президент Володимир Зеленський. Нововведення змінюють порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та скорочують кількість суддів Верховного суду з 200 до 100. Призначення на посади 12 членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. ВРП має створити комісію з питань доброчесності та етики.

Судова реформа Зеленського може знищити незалежність судової системи та надмірно перенавантажить її, — заявила 15 жовтня голова Верховного суду у Раді, якій вчора надали тільки хвилину для виступу у парламенті.

Вона вважає, що руйнація судових органів під час реформ завжди призводить до певної паузи. Очільник Верховного суду пригадала, що попередня реформа також починалася із перезавантаження і тоді ВККСУ не працювала дев’ять місяців, а ВРП — рік.

Це не судова реформа, бо реформі передує аналіз проблем, визначенні кількох альтернатив, а згодом покращення судочинства. У теперішньому виді реформи судова система не зможе надати суспільству очікувані послуги. Накопичилися звернення і нічого не відбувалося в судовій системі. Суди втратили тоді третину співробітників. Зараз не вистачає 2 тис. суддів, 15 судів закриті, більшість з них наповнені на третину. Перезавантаження призведе до того, що люди ще довше очікувати рішень, — заявила Данішевська.

За її словами, після поповнення у травні складу суду очікувалося, що впродовж року Верховний суд розгляне усі справи, які накопичилися в ньому. Тепер «надії руйнуються або віддаляються».

Данішевська також не розуміє, у який спосіб відбуватиметься скорочення складу суду. Із 192 суддів, які наразі працюють у ньому, треба буде скоротити щонайменше 92.

Тепер треба призначити гірших, які начебто далі не можуть працювати. Суддю не можна просто так звільнити. Я не можу прогнозувати, як відбуватиметься виконання цього закону, — заявила Данішевська.

Вона припустила, що частину суддів залишать у Верховному суді, а згодом Рада ухвалить новий закон про збільшення чисельності і заповнить суд новими людьми.

Нагадаємо, що схвалення судової реформи викликало критику іноземних інституцій. 1 жовтня у листі до міністра закордонних справ Вадима Пристайка генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич повідомила, що законопроєкт № 1008 передбачає зміни, які можуть мати значні наслідки для незалежності судової системи. А посол ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив, що Європейський союз поділяє занепокоєння Ради Європи.