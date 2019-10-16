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Восстановление Шевчука: старого нового председателя Конституционного суда не пустили на работу, он будет судиться в ЕСПЧ, скриншот видео

Страсти по Шевчуку: старого нового главу Конституционного суда не пустили на работу, он будет судиться в ЕСПЧ (ВИДЕО)

16 окт 2019, 21:15
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Восстановленный в должности председателя Конституционного суда Станислав Шевчук считает политическим, а не юридическим решение Конституционного суда о роспуске парламента президентом Владимиром Зеленским летом 2019 года. Об этом Шевчук заявил в эфире «Громадського».

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Оно без аргументации. В аргументации суда записано: это конфликт президента с парламентом, значит это должен решать народ Украины, согласно ст. 5 Конституции. Это классический политический вопрос — если народ должен решать, значит нет критериев юридических, — заявил Шевчук.

Старый новый председатель КСУ отметил, что если бы возглавлял Конституционный суд в то время, то отказал бы в рассмотрении этого дела.

Сегодня Шевчук пришел в Конституционный суд с требованием допустить его на рабочее место, но его не пустили в здание. В интервью он сообщил, что планирует судиться в Европейском суде по правам человека относительно своего увольнения, но надеется, что его бывшие коллеги «одумаются».

Думаю, что у них пыл спадет за это время. Может выборы пройдут, может коллеги поймут, что они сделали очень грубые вещи относительно меня, и действительно, для меня это шок, — заявил Шевчук.

Между тем в КСУ объяснили сегодня, почему не пустили Шевчука на работу, несмотря на решение ОАСК. Суд, мол, по состоянию на 16 октября еще не получил решение Окружного административного суда Киева по делу № 640/8752/19, которое заверено гербовой печатью, а сокращенный и полный текст решения отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений. А вот сокращенная копия, которую показал Шевчук в КСУ, не была заверена надлежащим образом.

Шевчука уволили с должностей председателя КСУ и судьи Конституционного суда 14 мая. Основанием стало заключение комиссии по регламенту и этике. Шевчука обвинили в «системных и существенных нарушениях», например, в «пренебрежении своими обязанностями, несовместимым со статусом судьи КСУ».

Это произошло накануне инаугурации президента Владимира Зеленского и ее провела новый председатель Конституционного суда Наталья Шаптала. В сентябре новым главой КСУ стал Александр Тупицкий, а 11 октября Окружной административный суд Киева восстановил Шевчука в должностях.

Источник: Ракурс


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Страсти по Шевчуку: старого нового главу Конституционного суда не пустили на работу, он будет судиться в ЕСПЧ (ВИДЕО)

Восстановленный в должности председатель Конституционного суда Станислав Шевчук будет судиться относительно увольнения в ЕСПЧ, а также считает политическим, а не юридическим решение КСУ о роспуске Рады президентом Зеленским летом 2019 года

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