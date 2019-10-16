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Возобновление Шевчука в КСУ: известный юрист советует не пускать его в суд, фото — Закон и бизнес

Или глупость, или злоупотребление: известный юрист советует не пускать Шевчука в КСУ

16 окт 2019, 21:47
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Решение о восстановлении Станислава Шевчука в должности председателя Конституционного суда назвал ничтожным и абсурдным по сути судья КСУ в отставке, главный эксперт группы «Конституционная реформа» реанимационного пакета реформ Владимир Шаповал.

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Главная претензия Шаповала к решению Окружного админсуда Киева — несоответствие юрисдикции ОАСК в таких делах.

Я на 100% уверен, что Окружной административный суд (и даже если бы это был Высший административный суд) таких решений принимать не может. Это не относится к юрисдикции соответствующих судов. Существует понятие юрисдикции, то есть сферы, в которой соответствующий суд соответствующей юрисдикции может принимать решения, — заявил Шаповал для УНН.

Он считает, что суд аналогично может рассмотреть и отменить результаты голосования за какой-то закон, принятый Радой. Шаповал считает, что судья, который принимал решение о восстановлении является «зависимым».

По мнению эксперта-юриста, назначение на должность не может быть предметом рассмотрения в судах общей юрисдикции, которым является административный суд, а КСУ несколько раз заявлял, что речь идет о политико-правовых, а не о трудовых отношениях.

Назначение судей КСУ, увольнение освобождение судей КСУ — это конституционные процедуры, то есть они по определению должны политическое значение, и поэтому подход ОАСК, что якобы это трудовой спор — извините, это либо глупцы, либо это злоупотребление, — заявил Шаповал и назвал решение юридически ничтожным и абсурдным.

Шевчука уволили с должностей председателя КСУ и судьи Конституционного суда 14 мая. Основанием стало заключение комиссии по регламенту и этике. Шевчука обвинили в «системных и существенных нарушениях», например, «пренебрежении своими обязанностями, несовместимым со статусом судьи КСУ.

Увольнение произошло накануне инаугурации президента Владимира Зеленского и ее провела новый председатель Конституционного суда Наталья Шаптала. В сентябре новым главой КСУ стал Александр Тупицкий, а 11 октября Окружной административный суд Киева восстановил Шевчука. Сегодня его не пустили в здание суда.


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