Головні новини 16 жовтня: судова реформа Зеленського, покарання за прогули у Раді і конституційні пристрасті за Шевчуком, фото — Сегодня

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Головними новинами середи, 16 жовтня, стало прийняття в цілому законопроекту президента Зеленського, який запроваджує судову реформу, встановлення покарання для нардепів за прогули засідань Ради, а також реакція на рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо відновлення на посаді голови Конституційного суду Станіслава Шевчука.

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Парламент у другому читанні розглядав та ухвалив скандальний законопроект № 1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування». Рада запустила судову реформу від Зеленського, яку критикували в Європі та несхвально зустріли в юридичних колах. Закон передбачає перезавантаження роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя і зменшує вдвічі кількість суддів Верховного суду.

Крім того, Рада сьогодні ухвалила в другому читанні законопроект, який пропонує не відшкодовувати депутату витрати, пов’язані з виконанням ним повноважень, якщо той без поважних причин пропускає пленарні засідання або засідання комітету.

Зміни до закону «Про статус народного депутата України» та до регламенту Верховної Ради передбачають припинення відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі, якщо народний депутат протягом місяця упродовж чергової сесії без поважних причин не брав особисту участь у більш, ніж одній третині пленарних засідань або більш, ніж у половині засідань комітету Ради, до складу якого він входить.

Поновлений раніше рішенням Окружного адмінсуду Києва на посаді голови і судді Конституційного суду Станіслав Шевчук сьогодні прийшов до КСУ. На робоче місце його не пустили і повідомили, що ще не отримали рішення ОАСК, завірене гербовою печаткою. Скорочена копія, яку показав Шевчук в КСУ, буцімто не була завірена належним чином.