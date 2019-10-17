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У Києві п'яні військовослужбовці прострелили чоловікові ноги. Фото: Укрінформ

У Києві п’яні військовослужбовці прострелили чоловікові ноги (ФОТО, ВІДЕО)

17 жов 2019, 09:40
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Стрілянина в Києві сталася пізно ввечері середи, 16 жовтня. На Виноградарі група з трьох військовослужбовців поверталася додому з якогось святкового заходу, коли у них виник конфлікт з місцевим жителем.

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Як повідомляє спільнота «Київ Оперативний» в Facebook, троє військових вирішили продовжити свято біля супермаркету «АТБ». Тут один з них вирішив справити потребу в сусідньому дворі поруч з дитячим майданчиком.

У Києві п'яні військовослужбовці прострелили чоловікові ноги. Фото: Київ Оперативний

У Києві п'яні військовослужбовці прострелили чоловікові ноги. Фото: Київ Оперативний

У Києві п'яні військовослужбовці прострелили чоловікові ноги. Фото: Київ Оперативний

У Києві п'яні військовослужбовці прострелили чоловікові ноги. Фото: Київ Оперативний

Такі дії воєнного не сподобалися чоловікові, колишньому учаснику АТО, який проходив повз з дружиною. Він зробив зауваження зв’язківцю, але тому це не сподобалося і зав’язалася бійка. В один з моментів військовий дістав пістолет і прострілив чоловікові обидві ноги. На щастя, кулі були гумовими. В ході бійки травми отримав ще один військовослужбовець, якому ветеран війни на Донбасі зламав ногу.

Поліцейські, які приїхали на місце, затримали обох військовослужбовців.

Нагадаємо, що з’явилися нові подробиці резонансного вбивства в центрі Києва, яке відбулося увечері неділі, 13 жовтня. За уточненими даними, тут вбили кавказького активіста Арслана Гусейнова.

Джерело: Ракурс


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