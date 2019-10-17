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«Не будьте дураком»: Трамп написал письмо Эрдогану. Фото: РИА Новости

«Не будьте дураком»: Трамп написал письмо Эрдогану (ДОКУМЕНТ)

17 окт 2019, 10:13
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Дональд Трамп, президент США, просил турецкого лидера Реджепа Эрдогана заключить сделку по Сирии и прекратить в этой стране вооруженное наступление. Послание глава США направил своему коллеге в день начала военной операции Турции.

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В своем письме Трамп написал, что не хочет уничтожать турецкую экономику при помощи санкций. Также он напомнил, как санкции США обрушили турецкую лиру после того, как были введены после ареста в Турции пастора Эндрю Брэнсона, сообщает CNN.

Также американский лидер призвал Эрдогана не брать на себя ответственность за убийство тысяч людей.

Я много всего сделал, чтобы решить ваши проблемы. Не подводите весь мир. Генерал Мазлум (командующий курдскими отрядами Мазлум Абди. — ред.) хочет вести с вами переговоры и готов пойти на серьезные уступки. Пересылаю вам копию его письма, — написал Трамп.

Также в своем послании президент США предупредил Эрдогана, что тот останется дьяволом в истории, если не пойдет на соглашение. Трамп призвал коллегу «не быть жестким парнем и не быть дураком».

​"Не будьте дураком". Трамп написал письмо Эрдогану. Скриншот: CNN

Напомним, 9 октября Турция начала масштабную операцию под названием «Источник мира» в районах Сирии на восток от реки Евфрат. А 12 октября турецкая армия захватила сирийский город Расулайн.

На днях Эрдоган заявил, что его не тревожат санкции со стороны США и военная операция будет продолжаться.


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