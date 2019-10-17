Новини України

Під Одесою в ДТП заживо згоріли двоє людей. Фото: 24 канал

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ДТП в Одеській області сталася ввечері 16 жовтня на в’їзді в село Дмитрівка Кілійського району. Тут легковий автомобіль вилетів в кювет, врізався в цегляну стелу.

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Після зіткнення транспортний засіб вибухнув і загорівся. В той момент всередині салону знаходилися водій і пасажирка, які згоріли живцем, повідомляє видання BessarabiaINFORM.

За даними місцевих ЗМІ, автомобіль їхав на великій швидкості з Кілії. Причиною аварії став сильний туман, через який водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення.

Водієві та пасажирці намагалися допомогти очевидці, але вони не змогли дістати ще живих людей з салону. За словами людей, жінка кричала і кликала на допомогу, але ніхто не зміг їй допомогти.

За деякими даними, жінка була пасажиром таксі. На місці працювали представники поліції, яким належить встановити особи загиблих і причини аварії.

Нагадаємо, що кілька днів тому в ДТП у Миколаївській області загинули четверо людей, серед яких малолітня дитина. Семеро людей отримали травм. Удар був настільки сильним, що від машин залишилася тільки купа металобрухту.