Александр Усик, фото: Andriy Makukha

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Ракурс

Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе профессионального бокса, победив в поединке против 38-летнего американца Чазза Виззерспуна.

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Победу Усик одержал техническим нокаутом, сообщает издание Sport.ua.

Бой проходил на Wintrust Arena в Чикаго (США).

Усик после начала боя завладел центром ринга и стал постепенно наращивать атакующую мощь. Виззерспун преимущественно находился в защите, иногда пытаясь огрызаться. Начиная с 3-го раунда Усик начал методично пробивать защиту американца.

В конце концов, после седьмого раунда команда Уизерспуна приняла решение отказаться от продолжения поединка.

Таким образом, Усик получил 17-ю победу на профессиональном ринге. Теперь он стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, обладателем которого сейчас является мексиканец Энди Руис.

Еще одним соперником Усика может стать американский боксер Деонтей Уайлдер, чемпион мира по версии WBC.

Таким образом, есть большая вероятность, в следующий бой Усика в супертяжелом весе будет уже титульным.

Напомним, по мнению букмекеров Усик был безоговорочным фаворитом этого боя, коэффициенты ставок на его победу составляли 1,01.