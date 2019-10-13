Олександр Усик, фото: Andriy Makukha

https://racurs.ua/ua/n128014-usyk-vizerspun-debut-ukrayincya-u-supervajkiy-vazi-zavershyvsya-peremogou-video.html

Ракурс

Олександр Усик успішно дебютував у суперважкій вазі професійного боксу, перемігши в поєдинку проти 38-річного американця Чазза Віззерспуна.

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Перемогу Усик здобув технічним нокаутом, повідомляє видання Sport.ua.

Бій відбувався на Wintrust Arena у Чикаго (США).

Усик від початку бою заволодів центром рингу і став поступово нарощувати атакуючу міць. Віззерспун переважно перебував у захисті, іноді намагаючись огризатися. Починаючи з 3-го раунду Усик почав методично пробивати захист американця.

Зрештою, після сьомого раунду команда Візерспуна прийняла рішення відмовитися від продовження поєдинку.

Таким чином, Усик отримав 17-у перемогу на професійному рингу. Тепер він став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, володарем котрого наразі є мексиканець Енді Руїс.

Ще одним суперником Усика може стати американський боксер Деонтей Уайлдер, чемпіон світу за версією WBC.

Таким чином, є велика ймовірність, о наступний бій Усика у суперважкій вазі буде вже титульним.

Нагадаємо, на думку букмекерів Усик був беззаперечним фаворитом цього бою, коефіцієнти ставок на його перемогу складали 1,01.