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У США помер боксер, який виступав в андеркарті бою Усика. Фото: wbcboxing
У США помер боксер, який виступав в андеркарті бою Усика (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n128191-u-ssha-pomer-bokser-yakyy-vystupav-v-anderkarti-bou-usyka-foto.htmlРакурс
Патрік Дей, боксер із США, помер так і не приходячи до тями. Він потрапив до лікарні після глибокого нокауту, який отримав в бою проти Чарльза Конвелла.
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Про трагічну подію повідомили в прес-службі Всесвітньої боксерської ради (WBC), де висловили співчуття рідним і близьким спортсмена.
За даними WBC, 27-річний американець помер ще 12 жовтня, але офіційно про це повідомили лише напередодні.
Американський боксер проводив свій бій в андеркарті поєдинку українського боксера Олександра Усика з представником США Чаззом Уізерспуном. Дей був нокаутований в десятому раунді, після чого його терміново госпіталізували.
У лікарні він переніс термінову операцію на мозку, проте вона не допомогла і боксер помер, так і не приходячи до тями.
Нагадаємо, що свій бій Усик у той вечір виграв технічним нокаутом. Після сьомого раунду команда Уізерспуна прийняла рішення відмовитися від продовження поєдинку.
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