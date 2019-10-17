У США помер боксер, який виступав в андеркарті бою Усика. Фото: wbcboxing

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Ракурс

Патрік Дей, боксер із США, помер так і не приходячи до тями. Він потрапив до лікарні після глибокого нокауту, який отримав в бою проти Чарльза Конвелла.

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Про трагічну подію повідомили в прес-службі Всесвітньої боксерської ради (WBC), де висловили співчуття рідним і близьким спортсмена.

За даними WBC, 27-річний американець помер ще 12 жовтня, але офіційно про це повідомили лише напередодні.

Американський боксер проводив свій бій в андеркарті поєдинку українського боксера Олександра Усика з представником США Чаззом Уізерспуном. Дей був нокаутований в десятому раунді, після чого його терміново госпіталізували.

У лікарні він переніс термінову операцію на мозку, проте вона не допомогла і боксер помер, так і не приходячи до тями.

Нагадаємо, що свій бій Усик у той вечір виграв технічним нокаутом. Після сьомого раунду команда Уізерспуна прийняла рішення відмовитися від продовження поєдинку.