Рада ухвалила закон про перевірку державних виплат. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n128210-verhovna-rada-pryynyala-zakon-pro-veryfikaciu-ta-monitoryng-derjavnyh-vyplat.html

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Верховна Рада сьогодні підтримала законопроект № 1231 про верифікацію та моніторинг державних виплат. «За» проголосували 249 народних обранців.

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Даний законопроект зобов’язує Міністерство фінансів проводити аналіз інформації з інформаційних систем, реєстрів, баз даних про призначення державних виплат. У їх числі пенсії, допомоги, пільги, субсидії, соціальні стипендії та інші виплати, що фінансуються з місцевого та державного бюджетів, а також з фондів обов’язкового державного соціального та пенсійного страхування.

Найближчим часом порядок верифікації та моніторингу мають встановити в уряді. У свою чергу в Міністерстві фінансів повинні затвердити перелік держвиплат, які підлягають верифікації.

Крім того, органи, які здійснюють держвиплати, можуть призначити держвиплату, припинити нарахування, відновити нарахування або усунути невідповідності в базі даних. У разі, якщо державні виплати проводяться на основі недостовірних даних, одержувач зобов’язаний відшкодувати кошти, які отримав.

Згідно з пояснювальною запискою, перевірка достовірності інформації, наданої для отримання держвиплат, буде здійснюватися тільки реєстром.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 17 жовтня ухвалила президентський законопроект № 1010 «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції.