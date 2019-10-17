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Побиття школярки у Запоріжжі: 15-річну підозрювану взято під домашній арешт. Фото: malininform.com

Побиття школярки у Запоріжжі: 15-річну підозрювану взято під домашній арешт

17 жов 2019, 14:29
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Побиття школярки у Запоріжжі, що сталося кілька днів тому, отримало продовження: до 15-річної дівчини, яка була ініціатором знущань, застосовано домашній арешт.

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Суддя Комунарського районного суду Запоріжжя задовольнив відповідне клопотання слідчого. Про це повідомляє прес-служба суду.

В матеріалах справи вказано, що підозрювана ввечері 12 жовтня на шкільному стадіоні завдала ударів, у тому числі ногами, в обличчя та тулуб неповнолітній потерпілій. При цьому зловмисниця демонструвала свою зверхність і довела потерпілу до безпорадного стану. Також нападниця змушувала жертву ставати на коліна в присутності сторонніх осіб і цілували її взуття. Внаслідок знущань потерпіла дістала численні ушкодження у вигляді гематом і саден.

На підставі зібраних доказів вчинення підозрюваною кримінального правопорушення прокурор просив обрати дівчині запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час доби.

Підозрювана, її захисник та законний представник не погодилися з заявами обвинувачення, але клопотання слідчого було задоволено судом у повному обсязі. Підозрювана отримала запобіжний захід у виді домашнього арешту в період із 19.00 вечора до 6.00 ранку наступного дня. Її забов’язали не залишати межі міста, а також повідомляти про зміну свого місця проживання та утриматися від спілкування зі свідками побиття та потерпілою.

Нагадаємо, що група підлітків зафільмували на мобільні телефони знущання з двох дівчат на шкільному стадіоні у Запоріжжі. Внаслідок нападу одну з потерпілих госпіталізували із численними травмами рук, тіла й обличчя.

Джерело: Ракурс


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