Избиение школьницы в Запорожье: 15-летнюю подозреваемую взяли под домашний арест. Фото: malininform.com

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Избиение школьницы в Запорожье, произошедшее несколько дней назад, получило продолжение: в отношении 15-летней девушки, которая была инициатором издевательств, применен домашний арест.

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Судья Коммунарского районного суда Запорожья удовлетворил соответствующее ходатайство следователя. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В материалах дела указано, что подозреваемая вечером 12 октября на школьном стадионе нанесла удары, в том числе ногами, в лицо и туловище несовершеннолетний потерпевшей. При этом злоумышленница демонстрировала свою надменность и довела потерпевшую до беспомощного состояния. Также нападавшая заставляла жертву становиться на колени в присутствии посторонних лиц и целовали ее обувь. Вследствие издевательств потерпевшая получила многочисленные повреждения в виде гематом и ссадин.

На основании собранных доказательств совершения подозреваемой уголовного преступления прокурор просил избрать девушке меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.

Подозреваемая, ее защитник и законный представитель не согласились с заявлениями стороны обвинения, но ходатайство следователя было полностью удовлетворено судом. Подозреваемая получила меру пресечения в виде домашнего ареста в период с 19.00 вечера до 6.00 утра следующего дня. Ее обязали не покидать пределы города, а также сообщать об изменении своего места жительства и воздержаться от общения со свидетелями избиения и потерпевшей.

Напомним, группа подростков сняла на мобильные телефоны издевательства над двумя девушками на школьном стадионе в Запорожье. В результате нападения одна из пострадавших госпитализирована с многочисленными травмами рук, тела и лица.