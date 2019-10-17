Рада приняла закон о проверке государственных выплат. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n128210-verhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-verifikacii-i-monitoringe-gosudarstvennyh-vyplat.html

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Верховная Рада сегодня поддержала законопроект № 1231 о верификации и мониторинге государственных выплат. «За» проголосовали 249 народных избранников.

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Данный законопроект обязывает Министерство финансов проводить анализ информации из информационных систем, реестров, баз данных о назначении государственных выплат. В их числе пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии и другие выплаты, который финансируются из местного и государственного бюджетов, а также из фондов обязательного государственного социального и пенсионного страхования.

В ближайшее время порядок верификации и мониторинга должны установить правительство. В свою очередь в Министерстве финансов должны утвердить перечень госвыплат, которые подлежат верификации.

Кроме того, органы, которые осуществляют госвыплаты, могут назначить госвыплату, прекратить начисление, возобновить начисление или устранить несоответствия в базе данных. В случае, если государственные выплаты проводятся на основе недостоверных данных, получатель обязан возместить средства, которые получил.

Согласно пояснительной записке, проверка достоверности информации, предоставляемой для получения госвыплат, будет осуществляться только реестром.

Напомним, что Верховная Рада Украины 17 октября приняла президентский законопроект № 1010 «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции.