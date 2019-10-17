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Рада поддержала внесение изменений в закон «О Государственном бюро расследований», фото: «Прямой»

Рада приняла за основу законопроект об улучшении деятельности ГБР

17 окт 2019, 14:42
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Верховная Рада во время своего сегодняшнего заседания поддержала в первом чтении и приняла за основу законопроект № 2116 «О внесении изменений в Закон Украины» О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований".

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За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата, против — 29. Еще 31 депутат воздержался, 67 — не голосовали. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Этим законопроектом предлагается изменить правовой статус ГБР с «центрального органа исполнительной власти, осуществляющего правоохранительную деятельность» на «государственный правоохранительный орган».

Кроме того, законопроект предусматривает, что предельную численность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР будет определять Кабмин по представлению главы этого ведомства, в отличие от действующего законодательства, которым количество сотрудников ГБР установлено в размере 1,5 тыс. человек.

Также законопроект № 2116 уточняет полномочия и порядок назначения директора ГБР и нормирует основания привлечения работников этого ведомства к дисциплинарной ответственности.

Законопроект также расширяет полномочия главы ГБР в кадровых и организационных вопросах.

Напомним, Верховная Рада сегодня приняла в целом закон о доносах на коррупционеров.

Источник: Ракурс


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