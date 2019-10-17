Боротьба з корупцією: Рябошапка просить Раду притягти до відповідальності нардепа Дубневича, фото — Прямий

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Ракурс

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 17 жовтня підписав подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Ярослава Дубневича.

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Прес-служба Генпрокуратури повідомила, що під час досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України зібрані докази, щоб повідомити народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Ці дії спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

Слідством зібрано достатньо доказів, які дають підстави підозрювати, що колишній голова Комітету ВР з питань транспорту Ярослав Дубневич був обізнаним про фінансовий стан «Укрзалізниці» і її потреби при проведенні держзакупівель, мав вплив на засновників та посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристроїв зрівнювальних, рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок та комплектів роздільного скріплення, — йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

В ГПУ стверджують, що нардеп зі спільниками вивчив та проаналізувала попит і ціни на ринку стрілочних переводів й вирішив заволодіти коштами філії «Центр забезпечення виробництва», яка належить «Укрзалізниці».

Кошти отримали контрольовані народним депутатом та його спільниками фірми через узгоджене завищення ціни під час продажу стрілочної продукції філії, а Дубневич неодноразово використав службове становище в інтересах такого «бізнесу».

Генеральний прокурор просить Раду дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Ярослава Дубневича. Він пройшов у Раду дев’ятого скликання по мажоритарному окрузі на Львівщині і є членом фракції «Європейська солідарність». У жовтні в «Укрзалізниці» заявили про припинення співпраці з компанією братів Дубневичів.

Нагадаємо, що на початку січня САП спрямувала до Генпрокуратури подання про зняття депутатської недоторканності з Ярослава Дубневича. НАБУ і СБУ розслідували декілька інших кримінальних проваджень, у яких фігурують компанії братів Дубневичів — Богдана і Ярослава (щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 млрд грн).