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Ракурс
К бывшему нардепу Дубневичу пришли с обысками. Фото: Цензор

К бывшему нардепу Дубневичу пришли с обысками

29 окт 2019, 11:11
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Обыски в доме Богдана Дубневича, бывшего народного депутата от БПП, прошли сегодня, 29 октября. Правоохранители прибыли в дом ранним утром.

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Обыски проводились в доме политика, который расположен в селе Зубра под Львовом, сообщает издание ZAXID.NET со ссылкой на источники.

При этом журналистам не удалось узнать, по какому уголовному производству проводятся следственные действия.

От комментариев также отказались и в правоохранительных органах. Кроме того, ситуацию не прояснили сам Дубневич и его брат Ярослав, так как их телефоны отключены.

В сентябре Национальное антикоррупционное бюро подготовило сообщение о подозрении экс-нардепам от БПП Дубневичу и Валерию Ищенко. Бывшие представители команды экс-президента Петра Порошенко подозреваются в хищениях на «Укрзализныце».

Напомним, что в начале января САП направила в Генпрокуратуру представление о снятии депутатской неприкосновенности с Ярослава Дубневича. НАБУ и СБУ расследовали несколько других уголовных производств, в которых фигурируют компании братьев Дубневичей — Богдана и Ярослава (о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн). Тогда Ярославу Дубневичу дали пять дней на объяснения.

Источник: Ракурс


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