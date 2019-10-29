До колишнього нардепа Дубневича прийшли з обшуками. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n128703-do-kolyshnogo-nardepa-dubnevycha-pryyshly-z-obshukamy.html

Ракурс

Обшуки в будинку Богдана Дубневича, колишнього народного депутата від БПП, пройшли сьогодні, 29 жовтня. Правоохоронці прибули в будинок рано вранці.

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Обшуки проводилися в будинку політика, який розташований у селі Зубра під Львовом, повідомляє видання ZAXID.NET з посиланням на джерела.

При цьому журналістам не вдалося дізнатися, за яким кримінальним провадженням проводяться слідчі дії.

Від коментарів також відмовилися і в правоохоронних органах. Крім того, ситуацію не прояснили сам Дубневич і його брат Ярослав, так як їх телефони відключені.

У вересні Національне антикорупційне бюро підготувало повідомлення про підозру екс-нардепам від БПП Дубневичу та Валерію Іщенко. Колишні представники команди екс-президента Петра Порошенка підозрюються в розкраданнях «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що на початку січня САП направила в Генпрокуратуру подання про зняття депутатської недоторканності з Ярослава Дубневича. НАБУ і СБУ розслідували кілька інших кримінальних проваджень, в яких фігурують компанії братів Дубневичів — Богдана та Ярослава (про розкрадання газу на суму понад 1,4 млрд грн). Тоді Ярославу Дубневичу дали п’ять днів на пояснення.