Судова реформа Зеленського: Данішевська заявила, що відбувається посягання на судову гілку влади, фото — "BBC-Україна"

https://racurs.ua/ua/n128702-danishevska-pro-sudovu-reformu-zelenskogo-cina-pozytyvnyh-zmin-nezalejnist-femidy.html

Ракурс

Голова Верховного суду Валентини Данішевська вкотре розкритикувала судову реформу, яку запроваджує влада після проведення президентських та парламентських виборів у 2019 році.

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На позачерговому XVII з’їзді суддів голова Верховного суду заявила про наступ на судову систему, який відбувається під час внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів», які запроваджують за ініціативи президента Зеленського.

Можливо, це і не найгірші часи. Але щоразу, коли відбувається серйозний наступ на судову систему, ми повинні мобілізуватися і не допустити того, щоб із судовою системою не рахувалися інші органи судової влади, — заявила Данішевська, повідомляє кореспондент «Ракурса».

Вона переконана, що законопроект № 1008, який ухвалила в цілому Рада, але ще не підписали спікер та президент, продемонстрував недружнє ставлення до судової влади. Данішевська позитивно оцінила ліквідацію дискримінація в оплаті праці суддів, яку запроваджує новація, але вважає, що ціна, «яку пропонується заплатити за цю позитивну норму», надвисока, а саме — незалежність Феміди.

Голова Верховного суду вважає, що судова реформа Зеленського втручається і в повноваження з’їзду суддів, оскільки у випадку набрання чинності законопроекту № 1008 з’їзд втратить повноваження формувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Крім того, вона вважає, що посягання на судову гілку влади тривають, оскільки законопроектом № 1008 справа не обмежується. Данішевська нагадала, що інші законопроекти пропонують притягати суддю до відповідальності за скасоване рішення або дати можливість касаційного чи апеляційного оскарження рішення поза межами строків, передбаченими законом у разі, якщо суддю було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Ми не можемо допустити інструмент анонімних звернень, бо це інструмент для цькування суддів. На захист незалежності суд системи має стати все суспільство. Ми будемо продовжувати боротьбу, — запевнила Данішевська.

Раніше вона заявляла, що не розуміє, у який спосіб відбуватиметься скорочення складу суду, яке передбачене у законопроекті № 1008. Із 192 суддів, які наразі працюють у ньому, треба буде скоротити щонайменше 92. Данішевська припустила, що частину суддів залишать, а згодом Рада ухвалить новий закон про збільшення чисельності і заповнить суд новими людьми.

Нагадаємо, що схвалення судової реформи викликало критику іноземних інституцій — генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич і посла ЄС в Україні Матті Маасікаса. Пленум Верховного суду звернувся до Зеленського з вимогою ветувати законопроект № 1008. Верховний суд наполягає на тому, щоби питання і проблеми реформи судоустрою обговорювалися безпосередньо з судовою владою.

Серед іншого судова реформа Зеленського передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду вдвічі, зміну дисциплінарних процедур стосовно суддів, повну заміну Вищої кваліфкомісії суддів та створення комісії з етики при Вищій раді правосуддя.