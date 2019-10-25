Судова реформа: Пленум Верховного суду звернувся до Зеленського з вимогою вето. Фото: Хвиля

https://racurs.ua/ua/n128555-sudova-reforma-plenum-verhovnogo-sudu-zvernuvsya-do-zelenskogo-z-vymogou-veto.html

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Володимир Зеленський, президент України, повинен ветувати законопроект № 1008 про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів». Із такою вимогою виступив Пленум Верховного суду.

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Звернення до глави держави було затверджено 163 суддями сьогодні на Пленумі ВС.

Верховний суд наполягає на тому, щоби питання і проблеми реформи судоустрою обговорювалися безпосередньо з судовою владою.

Законопроект несе в собі загрозу незалежності судової системи. Необхідно забезпечити незалежність однієї гілки влади від іншої, — наголосила очільниця суду Валентина Данішевська.

При цьому вона нагадала, що законопроект № 1008 раніше розкритикували в Євросоюзі, Раді Європи й інших міжнародних організаціях.

Серед іншого судова реформа Зеленського передбачає скорочення кількості суддів Верховного суду вдвічі, зміну дисциплінарних процедур стосовно суддів, повну заміну Вищої кваліфкомісії суддів та створення комісії з етики при Вищій раді правосуддя.