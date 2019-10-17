В ЄС розкритикували закон про судову реформу. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n128232-superechyt-ievropeyskym-standartam-sudova-reforma-zelenskogo-potrapyla-pid-shkval-krytyky-v.html

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Судову реформу президента України Володимира Зеленського розкритикували в Європейському Союзі.

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Законопроект, підтриманий у другому читанні українським парламентом, містить положення, які не відповідають європейським стандартам. Про це йдеться у заяві тимчасово повіреної у справах представництва ЄС в Україні Анніки Вайдеманн, 17 жовтня повідомляє «Європейська правда».

ЄС неодноразово висловлював свою позицію щодо судової реформи. Ми чітко та неодноразово комунікували наше занепокоєння з приводу законопроекту № 1008. Зокрема, положення, що стосуються Верховного суду, суперечать європейським стандартам і можуть підірвати незалежність судової системи, — йдеться в документі.

В Євросоюзі закликали Київ поцікавитися думки Венеційської комісії перед тим, як вводити цей закон в дію. При цьому Вайдеманн наголосила, що Брюссель підтримує належну ширшу судову реформу відповідно до європейських стандартів.

Нагадаємо, 16 жовтня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект № 1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування». Закон передбачає перезавантаження роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя і зменшує вдвічі кількість суддів Верховного суду.

Раніше судову реформу від Зеленського критикували в Європі. Зокрема, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич закликала українську владу звернути увагу на вимоги Конвенції про права людини щодо незалежності та неупередженості судової системи, системи дисциплінарної практики і кар'єри суддів.