В ЕС раскритиковали закон о судебной реформе. Фото: censor.net

https://racurs.ua/n128232-protivorechit-evropeyskim-standartam-sudebnaya-reforma-zelenskogo-popala-pod-shkval-kritiki.html

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Судебную реформу президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали в Европейском Союзе.

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Законопроект поддержан во втором чтении украинским парламентом, содержит положения, которые не соответствуют европейским стандартам. Об этом говорится в заявлении временно поверенного в делах представительства ЕС в Украине Анники Вайдеманн, 17 октября сообщает «Европейская правда».

ЕС неоднократно выражал свою позицию относительно судебной реформы. Мы четко и неоднократно коммуницировали наше беспокойство по поводу законопроекта № 1008. В частности, положения, касающиеся Верховного суда, противоречат европейским стандартам и могут подорвать независимость судебной системы, — говорится в документе.

В Евросоюзе призвали Киев поинтересоваться мнения Венецианской комиссии перед тем, как вводить этот закон в действие. При этом Вайдеманн подчеркнула, что Брюссель поддерживает надлежащую широкую судебную реформу в соответствии с европейскими стандартами.

Напомним, 16 октября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления». Закон предусматривает перезагрузку работы Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и уменьшает вдвое количество судей Верховного суда.

Ранее судебную реформу от Зеленского критиковали в Европе. В частности, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала украинские власти обратить внимание на требования Конвенции о правах человека в отношении независимости и беспристрастности судебной системы, дисциплинарной практики и карьеры судей.