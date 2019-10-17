Владимир Путин, фото: Business News

https://racurs.ua/n128229-putin-reshil-vyyti-iz-soglasheniya-o-nakazanii-za-prestupleniya-v-mejdunarodnyh-konfliktah.html

Ракурс

Владимир Путин, президент РФ, внес в Государственную думу законопроект, который предусматривает отзыв признания Россией деятельности Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права в международных вооруженных конфликтах.

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Предложение президента Госдума рассмотрит 24 октября. Информация об этом опубликована на сайте российского парламента.

Путин предлагает отозвать признание комиссии ввиду «исключительных обстоятельств». Он считает, что эта комиссия давно не выполняет своих функций, а «недобросовестные государства» могут злоупотреблять ее полномочиями.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица в своем Facebook уже отреагировал на инициативу Путина, заявив, что Россия таким образом стремится избежать ответственности за свои преступления в военных конфликтах на территории других стран, в том числе и за агрессию в Украине.

Как известно, Международная комиссия по установлению фактов преступлений в сфере гуманитарного права в ходе военных конфликтов была создана в 1977 году. Документ касается защиты жертв международных конфликтов. В 1989 году власти СССР, правопреемницей которого является Россия, ратифицировали протокол, координирующий деятельность комиссии.