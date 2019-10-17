Володимир Путін, фото: Business News

https://racurs.ua/ua/n128229-putin-nadumav-vyyty-z-ugody-pro-pokarannya-za-zlochyny-u-mijnarodnyh-konfliktah.html

Ракурс

Володимир Путін, президент РФ, вніс до Державної думи проект закону, який передбачає відкликання визнання Росією діяльності Міжнародної комісії щодо розслідування порушень гуманітарного права в міжнародних збройних конфліктах.

Loading...

Пропозицію президента Держдума розгляне 24 жовтня. Інформація про це опублікована на сайті російського парламенту.

Путін пропонує відкликати визнання комісії через «виняткові обставини». Він вважає, що ця комісія давно не виконує своїх функцій, а «недобросовісні держави» можуть зловживати її повноваженнями.

Заступник глава МЗС України Сергій Кислиця у своєму Facebook вже відреагував на ініціативу Путіна, заявивши, що Росія таким чином прагне уникнути відповідальності за свої злочини у військових конфліктах на території інших країн, у тому числі й за агресію в Україні.

Як відомо, Міжнародна комісія зі встановлення фактів злочинів у сфері гуманітарного права під час військових конфліктів буда створена в 1977 році. Документ стосується захисту жертв міжнародних конфліктів. У 1989 році влада СРСР, правонаступницею якого є Росія, ратифікувала протокол, що координує діяльність комісії.