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Судебная реформа: Пленум Верховного суда обратился к Зеленскому с требованием вето. Фото: Хвиля

Судебная реформа: Пленум Верховного суда обратился к Зеленскому с требованием вето

25 окт 2019, 11:41
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Владимир Зеленский, президент Украины, должен ветировать законопроект № 1008 о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей». С таким требованием выступил Пленум Верховного суда.

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Обращение к главе государства было утверждено 163 судьями сегодня на Пленуме ВС.

Верховный суд настаивает на том, чтобы вопросы и проблемы реформы судоустройства обсуждались непосредственно с судебной властью.

Законопроект несет в себе угрозу независимости судебной системы. Необходимо обеспечить независимость одной ветви власти от другой, — подчеркнула председатель суда Валентина Данишевская.

При этом она напомнила, что законопроект № 1008 ранее раскритиковали в Евросоюзе, Совете Европы и других международных организациях.

Среди прочего судебная реформа Зеленского предусматривает сокращение числа судей Верховного суда в два раза, изменение дисциплинарных процедур в отношении судей, полную замену Высшей квалифкомиссии судей и создание комиссии по этике при Высшем совете правосудия.

Источник: Ракурс


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