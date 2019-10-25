Назар Холодницкий. Фото: Громадське

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Три депутата парламентской фракции «Слуга народа» обратились в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, чтобы дать показания.

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Парламентарии захотели дать объяснения после того, как ведомство открыло производство о возможном получении 11 депутатами «Слуги народа» взяток. Об этом глава САП Назар Холодницкий заявил в эфире программы «Право на власть».

По его словам, первой к нему обратилась Ольга Василевская-Смаглюк. Имена двух других Холодницкий не назвал, сослался на тайну следствия.

За эти сутки ко мне на прием записались несколько человек, которые выразили желание дать объяснения по этому делу. Это нардепы. Три. Монобольшинство. Первая, кто обратился, — Ольга Василевская. Я это говорю, потому что она сама уже об этом написала, — отметил глава САП.

Холодницкий добавил, что в этом деле подозрений никому не готовят. Также он призвал причастных к коррупционному преступлению депутатов прийти в САП или Антикоррупционное бюро для дачи показаний.

Как известно, за факт возможного взяточничества в Раде взялась Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая зарегистрировала уголовное производство. Речь идет о расследовании фактов, обнародованных в СМИ, о получении 30 тыс. долл. взятки за голосование в комитете Верховной Рады против принятия законопроекта о ликвидации коррупционных схем с объектами недвижимости.

Напомним, народные депутаты отфракции «Слуга народа» Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк прошли проверку на детекторе лжи. Результаты проверки показали, что оба парламентария не брали взятки.