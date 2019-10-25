Суд в Париже обязал Россию заплатить "Ощадбанку" 1,3 млрд долл. за аннексию Крыма. Фото: РБК

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Парижский Апелляционный суд рассмотрел и отклонил апелляцию России по делу «Ощадбанка» и обязал российскую сторону выплатить банку 1,3 млрд долл. компенсации за убытки после аннексии Крымского полуострова.

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Обращение РФ в суде рассмотрели 22 октября. По решению французских судей, РФ должна нести ответственность за убытки, которые были нанесены в результате оккупации Крыма, говорится в сообщении банка.

В своей апелляции Россия указала, что принудительное исполнение арбитражного решения в судах государств, где менее активно защищают государственный иммунитет, чем Франция, может нанести ей вред. Своим обращением Россия хотела избежать попыток принудительного исполнения решения суда за рубежом. Таким образом, по факту россияне дали понять, что не будут выполнять решение суда.

В решении суда говорится, что приведенные аргументы Россией не являются достаточным основанием для приостановления принудительного выполнения.

Напомним, что в ноябре прошлого года международный арбитраж удовлетворил требования «Ощадбанка» к России возместить убытки, связанные с оккупацией АР Крым, в размере около 1,3 млрд долл.