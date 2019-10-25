Новини України

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Суд в Парижі зобов'язав Росію заплатити "Ощадбанку" 1,3 млрд дол. за анексію Криму. Фото: РБК

Суд в Парижі зобов’язав Росію заплатити «Ощадбанку» 1,3 млрд дол. за анексію Криму

25 жов 2019, 11:17
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Паризький Апеляційний суд розглянув і відхилив апеляцію Росії по справі «Ощадбанку» і зобов’язав російську сторону виплатити банку 1,3 млрд дол. компенсації за збитки після анексії Кримського півострова.

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Звернення РФ в суді розглянули 22 жовтня. За рішенням французьких суддів, РФ повинна нести відповідальність за збитки, які були нанесені в результаті окупації Криму, йдеться в повідомленні банку.

У своїй апеляції Росія зазначила, що примусове виконання арбітражного рішення в судах держав, де менш активно захищають державний імунітет, ніж Франція, може завдати їй шкоди. Своїм зверненням Росія хотіла уникнути спроб примусового виконання рішення суду за кордоном. Таким чином, за фактом росіяни дали зрозуміти, що не виконуватимуть рішення суду.

У рішенні суду йдеться, що наведені аргументи Росією не є достатньою підставою для призупинення примусового виконання.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року міжнародний арбітраж задовольнив вимоги «Ощадбанку» до Росії відшкодувати збитки, пов’язані з окупацією АР Крим, у розмірі близько 1,3 млрд дол.

Джерело: Ракурс


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