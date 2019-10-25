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Безвизовый режим между Украиной и Доминиканой, фото: pixabay
Безвиз: Украина и Доминикана подписали соглашениеhttps://racurs.ua/n128549-bezviz-ukraina-i-dominikana-dogovorilis-o-novom-soglashenii.htmlРакурс
Безвизовый режим начнет действовать между Украиной и Доминиканcкой Республикой.
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Отмена визовых требований вступает в силу 13 ноября. Об этом сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в Twitter.
Договор предусматривает, что граждане Украины и Доминиканы могут выезжать, въезжать, а также следовать транзитом и находиться без виз на территории этих государств. Срок такого пребывания не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.
В соглашении также говорится о договоренности по выдаче бесплатных долгосрочных виз для пребывания свыше 90 дней.
Украинский паспорт в мировом рейтинге безвиза постоянно усиливает позиции. По данным компании Henley & Partners, в октябре он занимает 43 место.
На прошлой неделе украинские граждане получили безвиз с еще двумя странами — Эквадором и Колумбией.
Напомним, весной украинцы получили возможность без виз путешествовать в Таиланд. Граждане нашей страны могут находиться на территории королевства до 30 дней.
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