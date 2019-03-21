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Украинцы смогут путешествовать без виз в Таиланд. Фото: VipGeo

Украинцы смогут путешествовать без виз в Таиланд

21 мар 2019, 22:41
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Украинцы смогут путешествовать без виз в Таиланд. Решение правительства страны об отмене виз для граждан Украины вступает в силу 14 апреля.

Тайское правительство отменило визы для украинцев, прибывающих в королевство с туристической целью, сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины.

Для въезда в Таиланд украинцы должны иметь заграничный биометрический паспорт или загранпаспорт старого образца. Без визы украинцы смогут находиться на территории Королевства Таиланд до 30 дней.

В консульской службе отмечают, если запланированный срок пребывания в стране составит более 30 дней, необходимо получить визу в дипломатическом представительстве страны.

Также туристам напоминают о важности соблюдения законов государства в период нахождения на ее территории.

Источник: Ракурс


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