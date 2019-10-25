Секретная служба допросила Эминема. Фото: Joe Gall

https://racurs.ua/n128551-amerikanskogo-repera-eminema-doprosili-iz-za-pesni-o-trampe.html

Ракурс

Рэпер Эминем был допрошен американскими спецслужбами в 2018 году после того, как вышла его песня с упоминанием президента Дональда Трампа и его дочери Иванки.

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Секретная служба США начала расследовать деятельность певца после того, как ведомство получило письмо от сотрудника издания TMZ с вопросом, продолжается ли расследование против рэпера за его песню Framed. Автор запроса заявлял, что в песне Эминема содержались комментарии о Трампе и угрозы в адрес его дочери. Об этом сообщает Buzzfeed News со ссылкой на документы спецслужбы.

Письмо с жалобой секретная служба получила 15 декабря 2017 года. Именно в этот день вышел альбом рэпера Revival, в который вошел трек Framed. В песне Framed Эминем назвал Трампа Дональдом Даком и заявил, что Иванка Трамп утонула в пруду. Уже 16 января 2018 года артиста вызвали на допрос. Рэпера допрашивали не только из-за песни, следователей интересовали ответы на вопросы по фристайлу Эминема, который он зачитал в октябре 2017 года на вручении премии BET Awards. После допроса певца отпустили, дела против него не открывали.

Эминем рассказал о допросе Секретной службы в треке The Ringer (альбом Kamikaze, fduecn 2018). В песне говорилось о том, что Трамп приказал спецслужбам узнать, контактирует ли Эминем с террористами.

Напомним, Конгресс США не будет в ближайшее время голосовать за разрешение провести процедуру импичмента американскому лидеру Дональду Трампу, поскольку конгрессмены отложили голосование на неопределенный срок