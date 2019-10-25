Секретна служба допитала Емінема. Фото: Joe Gall

https://racurs.ua/ua/n128551-amerykanskogo-repera-eminema-dopytaly-cherez-pisnu-pro-trampa.html

Ракурс

Репер Емінем був допитаний американськими спецслужбами в 2018 році після того, як вийшла його пісня зі згадуванням президента Дональда Трампа і його доньки Іванки.

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Секретна служба США почала розслідувати діяльність співака після того, як відомство отримало лист від співробітника видання TMZ із запитанням, чи триває розслідування проти репера через його пісню Framed. Автор запиту заявляв, що у пісні Емінема містилися коментарі про Трампа та погрози на адресу його доньки. Про це повідомляє Buzzfeed News із посиланням на документи спецслужби.

Лист зі скаргою секретна служба отримала 15 грудня 2017 року. Саме в цей день вийшов альбом репера Revival, у який увійшов трек Framed. У пісні Framed Емінем назвав Трампа Дональдом Даком і заявив, що Іванка Трамп потонула у ставку. Вже 16 січня 2018 року артиста викликали на допит. Репера допитували не лише через пісню, слідчих цікавили відповіді на питання щодо фрістайлу Емінема, який він зачитав у жовтні 2017 року на врученні премії BET Awards. Після допиту співака відпустили, справи проти нього не відкривали.

Емінем розповів про допит Секретної служби в треку The Ringer (альбом Kamikaze, fduecn 2018). У пісні йшлося про те, що Трамп наказав спецслужбам дізнатися, чи контактує Емінем із терористами.

Нагадаємо, Конгрес США не буде найближчим часом голосувати за дозвіл провести процедуру імпічменту американському лідеру Дональду Трампу, оскільки конгресмени відклали голосування на невизначений термін.